Djokovic perde la testa e colpisce un giudice: squalificato

Novak Djokovic squalificato dagli US Open, dopo un episodio che certamente farà il giro del mondo e creerà discussioni e polemiche a non finire. Il serbo, numero uno del circuito mondiale, ha infatti tirato una palla alle sue spalle verso il fondo del campo e intenzionalmente, in un gesto di stizza. In questo modo ha però colpito alla gola un giudice di gara. Si tratta di una donna, ovviamente vittima involontaria del momento di rabbia del fuoriclasse della racchetta (non nuovo, in ogni caso, a momenti in cui fatica a controllare la tensione).

Il gesto gratuito è avvenuto durante il primo set degli ottavi di finale del torneo, in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Djokovic stava giocando contro lo spagnolo Carreno Busta, che si trovava in vantaggio 6-5 e gli aveva appena strappato un break. Appena dopo il “fattaccio”, Nole è accorso dalla donna, per sincerarsi delle sue condizioni nella consapevolezza della pericolosità della sua azione.

Il gesto di tirare una palla fuori dal campo e senza curarsi delle possibili conseguenze gli è costato l’automatica esclusione dagli US Open. Il giudice è stato centrato alla gola, denunciando anche qualche problema di respirazione. Dopo la decisione di squalificarlo dal torneo, Djokovic ha brevemente tentato di giustificarsi con gli arbitri, senza riuscire a far cambiare la loro opinione (giunta comunque dopo diversi minuti di attesa).

Djokovic aveva già dovuto affrontare grossi problemi nel corso del 2020: l’Adria Tour, da lui organizzato, aveva provocato diversi problemi di contagio da Coronavirus. E anche lo stesso Nole era risultato positivo, ammettendo però di non avere rimpianti.

“Organizzerei di nuovo l’Adria Tour, le intenzioni erano giuste. Se dovrò portarmi dietro per sempre questo errore, pazienza. Non è vero poi che sono contro i vaccini, semplicemente non voglio essere obbligato a introdurre qualcosa nel mio corpo”, disse alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati.

OMNISPORT | 06-09-2020 22:35