Djordjevic sbalordito per il tecnico a Teodosic

Milos Teodosic espulso dopo due tecnici e restio a lasciare il campo dopo il provvedimento. Sasha Djordjevic la vede così a fine gara: “Ho perso un giocatore perché si è messo le mani nei capelli, se è tecnico per lui allora anche quando gli altri lo fanno, come Happ o De Vico, è tecnico. Tutti abbiamo i capelli in testa o comunque quasi tutti. Poi non doveva uscire così ma sono cose nostre”.

Il coach serbo non risparmia critiche ai suoi: “Non hanno fatto il loro lavoro. Cremona ha fatto meglio di noi, ha avute anche tante seconde occasioni e noi abbiamo sbagliato tanto anche sotto canestro”.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 20:37