Docu-reality su Georgina Ronaldo sbarca su Netflix, l'attesa dei fan

Chissà se quando andrà in onda la prima puntata Cristiano Ronaldo sarà ancora un giocatore della Juventus. Mancano meno di due settimane alla fine del mercato e l’ultimo sfogo social del portoghese anzichè rassicurare sulla permanenza alla Juventus ha fatto venire nuovi dubbi ai tifosi che temono di perdere il loro top-player proprio in coincidenza con l’inizio del campionato. Di sicuro però la serie tv su Georgina Rodriguez, modella, influencer e compagna di vita di Ronaldo, sarà un successo.

La serie tv su Georgina andrà in onda su Netflix

Sarà la piattaforma Netflix a trasmettere la serie televisiva – dal titolo “Soy Georgina” – che svelerà la vita privata di Georgina Rodriguez. Ad annunciarlo è stata la stessa protagonista-soggetto dello show TV: Georgina Rodriguez ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo di Instagram – che vanta oltre 26 milioni di follower- uno scatto che la ritrae mentre viene battuto il ciak sul set del progetto con una foto diventata già virale corredata dalle parole “Estáis preparados?”, che in spagnolo significa “Siete pronti?”.

Lo scatto ha fatto il giro del web. Commenti e apprezzamenti da tutto il mondo. Verranno rivelati i retroscena, gli aspetti privati e la vita familiare della 27enne showgirl che dal 2016 è la fidanzata di Ronaldo, che la conobbe in una boutique di Madrid in cui lei lavorava come commessa. La serie, girata sotto forma di reality – sarà diretta dal celebre regista spagnolo Juan Pablo Cofrè. Georgina ha avuto da Cr7 una figlia nel 2017, Alana Martina, che si è aggiunta alla famiglia allargata del campione cinque volte pallone d’oro (il suo primogenito è Cristiano Jr. e dopo di lui sono arrivati i gemelli Eva e Mateo).

SPORTEVAI | 18-08-2021 10:15