Ronaldo, Georgina vittima di body shaming: putiferio social

Oggi è il grande giorno del ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo che, in mezzo a tante voci di mercato sul suo futuro, riabbraccerà la Juventus e avrà il primo confronto con Max Allegri. Ma intanto a prendersi le copertine sui social è la sua compagna, Georgina Rodriguez. Anche se stavolta il suo nome in top trend in rete ci finisce per un motivo quasi incredibile: lady Cr7 infatti è stata nelle ultime ore vittima di body shaming da parte di alcuni haters ed i fan si sono mobilitati in suo soccorso.

Il post di Georgina Rodriguez scatena gli haters

Come tutte le modelle, ancor di più nel suo caso essendo pure influencer, Georgina è molto attiva sui social dove posta diversi scatti della sua vita quotidiana, sia con Cristian Ronaldo, con i figli e dei prodotti che sponsorizza. Nella giornata di domenica, lady Cr7 ha postato una delle tantissime foto in posa di cui è piena la sua pagina Instagram: seduta sullo sgabello, al tavolo di una terrazza. Outfit sempre trendy per lei: giacca color panna aperta, top bianco molto scollato e poi un paio di shorts di jeans.

Proprio quegli shorts molto attillati hanno scatenato la cattiveria di qualche hater che ha “osato” criticare le gambe di Georgina, a suo dire “abbondanti”, con eufemismi pesanti, proprio appunto al limite del body shaming, tra paragoni con i prosciutti e quant’altro. Insomma diverse critiche al fisico e alle forma “generose” di lady Cr7.

Lady Cr7 “grassa”: bufera sui social per Georgina

I commenti negativi sul corpo di Georgina Rodriguez, come detto al limite del body shaming, non sono passati inosservati all’occhio attento dei social a cui nulla sfugge. Si è quindi scatenata la solita baraonda che in pochi minuti ha fatto scattare il nome di lady Cr7 in top trend su twitter. Tantissimi sono stati quelli che sono accorsi in sua difesa, senza distinzioni tra uomini e donne.

Le donne dalla parte di Georgina. Tantissimi gli attestati di bellezza da parte del mondo social al femminile, “Datemi le gambe da prosciutto di Parma di Georgina vi prego” scrive una, “solo chi ha una visione distorta della realtà può definire Georgina Rodriguez “chiattona”, cioè io pagherei per avere il suo fisico altroché. poi può piacere o meno, son gusti, ma dire che è grassa e ha due prosciutti di Parma come cosce ce ne vuole eh raga ma io davvero non capisco,la bellezza è soggettiva ma come cazzo fate a dire che una donna come la Rodríguez sia brutta e grassa” e ancora un’altra ragazza: “Ma fatemi essere brutta come lei”.

La difesa di lady Cr7. I commenti ‘positive’ su Georgina sono tantissimi: “Con quale coraggio vi azzardate a dire che Georgina Rodriguez, 27 anni, mamma di una bambina (quindi ha attraversato una gravidanza), modella, influencer, testimonial di brand di intimo e ballerina, voi di te che è BRUTTA e GRASSA. Ma magari essere lei”.

SPORTEVAI | 26-07-2021 09:11