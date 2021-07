Cristiano Ronaldo, dietro al post per Georgina: il rinnovo con la Juve

Cristiano Ronaldo non è come gli altri, tanto meno ora che ha archiviato Euro 2020 e si appresta ad affrontare un percorso che nell’ultimo tratto, quello più inviso ai tifosi della Juventus, potrebbe condurlo a optare per una soluzione più congeniale alle sue esigenze.

La dedica speciale a Georgina di Cristiano Ronaldo

Su Instagram, Cristiano ha espresso ancora una volta il suo amore per Georgina Rodriguez, la compagna con la quale cresce i suoi figli, e che ricopre al tempo stesso il ruolo di socia e consigliera in materia di affari. Una figura chiave nel presente e nel futuro di Ronaldo che, a differenza dei compagni della Juventus, mercoledì non si presenterà alla Continassa per questa nuova stagione, la prima dell’era Allegri bis.

L’incontro decisivo per la Juve e Cristiano

Max Allegri, alla prima, non vedrà sul campo il portoghese che con la sua famiglia ha chiesto ed ottenuto di proseguire ancora la sua crociera personale nel Mediterraneo a bordo del suo yacht, in attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro calcistico. CR7 rientrerà a Torino tra circa una settimana, non prima dell’incontro fondamentale tra l’agente Jorge Mendes e la società bianconera: un incontro decisivo che chiarirà se Cristiano indosserà o meno ancora la maglia della Juventus. Un nodo irrisolto che Allegri è chiamato a sciogliere quanto prima.

