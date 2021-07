Aumenta il pressing della Juventus su un campione d'Europa

Da tempo la Juventus ha nel proprio mirino Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e neo campione d’Europa con la Nazionale che ha fatto ottime cose a Euro 2020 specialmente all’inizio, in particolare la bellissima doppietta nel 3-0 contro la Svizzera. Ora il pressing dei bianconeri sta decisamente aumentando per intavolare una trattativa coi neroverdi che si risolva in un lieto fine per la Vecchia Signora.

Il 23enne di Lecco, che ha giocato le sue prime tre stagioni in Serie A nel Milan e le successive tre nelle file degli emiliani, ha fatto capire più volte di essere pronto per una big e gradirebbe molto il trasferimento a Torino sulla sponda bianconera del Po. La concorrenza tuttavia non manca, anche dall’estero, e la Juve vuole bruciare tutti sul tempo.

Il Sassuolo per Locatelli chiede 40 milioni di euro, mentre l’offerta bianconera sembra ormai definitiva: 30 milioni di euro più, come contropartita tecnica, uno tra Frabotta, Rovella e Fagioli. In questo modo la dirigenza degli emiliani potrebbe convincersi ad accettarla e a dare il via libera per la cessione del proprio gioiellino del centrocampo.

Ma le notizie si susseguono ormai a ritmo indiavolato. Sicuramente c’è già stato un summit tra le dirigenze dei due club che ha avuto come ordine del giorno proprio l’affare Locatelli. In questo incontro le due squadre hanno messo sul tavolo le loro carte, e a breve ce ne sarà un altro, probabilmente già questa settimana. Sarà quello buono per la conclusione della trattativa in un senso o nell’altro?

