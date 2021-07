Locatelli tra Sassuolo e Juventus: Carnevali spiega tutto

Domenico Berardi non lascerà il Sassuolo, Manuel Locatelli presumibilmente sì direzione Juventus. Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, che a ‘Radio24’ ha inquadrato la situazione di mercato delle stelle del club, protagoniste con la maglia dell’Italia a Euro 2020.

“Vogliamo lasciare Locatelli tranquillo agli Europei – ha spiegato Carnevali -. Per questo non abbiamo ancora parlato nel dettaglio con la Juventus, con cui comunque i rapporti sono ottimi. A oggi loro sono gli unici a farsi vivi per davvero, ma non siamo ancora entrati nel merito delle cifre. Lo faremo settimana prossima”.

Discorso diverso, come detto, per Berardi: “Lui è la nostra bandiera, ci unisce un legame profondo. Sta facendo cose straordinarie, e non ha sbagliato in passato quando ha rinunciato a grandi club. Anche stavolta speriamo di tenercelo”.

Carnevali si è quindi soffermato sulla scelta di Dionisi come erede di De Zerbi sulla panchina del Sassuolo, anche a discapito di Pirlo: “A lui non abbiamo mai pensato, perché Dionisi è sempre stato il nostro primo pensiero. Con lui terremo la linea già tracciata da De Zerbi”.

01-07-2021