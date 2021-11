Dolberg rivela: "Ho il diabete"

08-11-2021 12:51

L’attaccante della Danimarca Kasper Dolberg in conferenza stampa ha svelato di avere il diabete: “Ho ricevuto i risultati di alcuni test medici in questa settimana e ho scoperto di avere il diabete di tipo 1. Certo, è stata una sorpresa per me, ma sono sollevato di sapere il motivo per il quale non sono stato bene nelle ultime due settimane. Sono estremamente felice che i medici mi abbiano confermato che, con il giusto trattamento, non mi accadrà nulla e che non ci saranno effetti negativi sulla mia carrera”.

“Mi sono allenato tutta la settimana e mi sento già molto meglio. Per abituarmi a questo piccolo trattamento, però, ho deciso insieme al CT Hjulmand di non giocare in Nazionale per questa finestra di partite”.

OMNISPORT