Domenicali: "Sprint Race in Brasile"

Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, ha confermato che le sprint race dopo Monza si terranno in Brasile: “Quando abbiamo parlato del nuovo format delle Qualifiche Sprint, l’idea era di offrire a tutti gli appassionati qualcosa di diverso. Abbiamo detto che volevamo fare dei test quest’anno. Ce n’è già stato uno a Silverstone, ce ne sarà un altro a Monza e il terzo sarà in Brasile alla fine della stagione”.

Il bilancio è per ora molto positivo: “Dopo questo test, vedremo quale sarà il prossimo passo. A Silverstone il risultato è stato molto positivo, se posso dirlo, ed è fantastico. Ha attirato un sacco di attenzione e anche nuovi partner. Ma faremo una valutazione completa alla fine della stagione. Naturalmente abbiamo un piano per il futuro. Lo stiamo sviluppando e perfezionando dopo il feedback che abbiamo ricevuto. Siamo pronti a preparare una proposta alla fine dell’anno: speriamo sia un grande passo e determini un futuro diverso per la Formula 1“, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 09-08-2021 14:28