Donadoni: "Grande cammino europeo delle Italiane. In Champions si può andare fino in fondo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex tecnico di Bologna e Napoli (ed ex ct) ha commentato il percorso dei club di Serie A nelle coppe

12-03-2023 11:19

Roberto Donadoni intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso i suoi favori in merito al percorso europeo sin qui condotto dalle squadre italiane. Specialmente in Champions: “Le squadre con meno infortunati sono quelle con più chance nella Champions. Avere tre italiane ancora in corsa è una cosa stupenda, bellissima”.

E ancora: “Credo che tutte possano ambire ad andare ancora più avanti, oltre i quarti di finale, visto che altre squadre più titolate, da cui ci si aspettava di meglio e di più, stanno facendo fatica. Insomma – ha concluso Donadoni -, non mi porrei assolutamente limiti. Quello che conta è fare un passo dopo l’altro con attenzione: la Champions League è un torneo nel quale bisogna sbagliare pochissimo. O nulla. Al minimo errore sei fuori”.