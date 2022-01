Doncic in cattedra: i Mavs stendono anche Chicago. Golden State ok

10-01-2022 07:32

Oltre al colpaccio dei Grizzlies a Los Angeles, la notte NBA viveva sull’attesa per i match di Golden State e Chicago, attesi da avversari scomodi come i Mavs, in ascesa, e i Cavaliers.

L’impresa della giornata allora la fanno proprio Doncic e compagni, che fermano a nove la striscia di successi consecutivi dei Bulls e grazie al sesto successo consecutivo, che vale il quinto posto ad Ovest, matano un’altra grande dopo aver steso proprio gli Warriors. Il 113-99 finale prende forma grazie a una poderosa rimonta della squadra di, che era sotto di 21 punti all’intervallo lungo, ed è firmata proprio da Doncic, che va in tripla doppia con 22 punti, 14 assist e altrettanti rimbalzi in 35 minuti.

Ispirati anche Josh Green e Max Kleber, 18 punti a testa, per una squadra che manda in doppia cifra sei giocatori contro i quattro di Chicago, dove la luce si spegne a metà partita, in coincidenza con l’eclisse di DeMar DeRozan e Zach LaVine, autori di 20 punti a testa.

Vittoria in volata invece per gli Warriors, che contro Cleveland scattano nel terzo quarto dopo una prima metà di gara in equilibrio per poi contenere la reazione di Rondo e compagni nell’ultimo periodo. I Cavaliers, con solo nove giocatori a referto, hanno 15 punti dal numero 1 e 17 da Lamar Stevens, troppo poco per arginare uno Steph Curry non torrenziale, con 28 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, ma comunque ispiratore della manovra insieme a Kevon Looney, a referto con solo 6 punti, ma ben 16 assist.

Tra gli altri risultati, Portland schiaccia Sacramento, gli Wizards soffrono oltre le previsioni a Orlando, mentre Toronto e T’Wolves proseguono le rispettive serie positive (sei e quattro vittorie di fila) comandando contro i derelitti Pelicans (26ª sconfitta) e Rockets (30° ko).

I risultati della notte:

Orlando Magic-Washington Wizards 100-102

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 105-101

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 123-141

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 95-99

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 113-99

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers 96-82

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 103-88

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 119-127

