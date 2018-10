Dopo il bimbo la campionessa di volley riparte dalla B

Alessandra Camarda riparte dalla serie B2. Vincitrice con la Foppa di una Coppa Italia (2007/08) e una Champions League (2008/09), la Camarda, ferma una stagione dopo aver dato alla luce il primogenito Gabriele la scorsa primavera, ha deciso di tornare in campo con la maglia del Lemen Volley, con cui affronterà il campionato di B2.

“Io non avevo mai pensato di smettere. Quando ho saputo di essere incinta a giugno del 2017 avevo già messo in conto di perdere solo una stagione“, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera la schiacciatrice classe 1988.

Il complicato lavoro di mamma: “Non avendolo ancora abituato al biberon, ero costretta a fare avanti e indietro tra un allenamento e l’altro. Per fortuna posso contare su mia mamma, altrimenti sarebbe davvero un’impresa”.

La Camarda ha deciso di reinvertarsi schiacciatrice dopo una carriera da libero: “Avevo perso le motivazioni; mi è bastata un’estate di beach volley con Valentina Fiorin per rendermi conto di quante emozioni mi desse il gioco sottorete”.

Ora fa da chioccia alle sue nuove compagne del Lemen: “Fa un certo effetto entrare nello spogliatoio e sentire parlare di esami di maturità… Cercherò di imitare Francesca Piccinini: per equilibrio, serenità in campo e professionalità è sempre stata un mio punto di riferimento”.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 15:25