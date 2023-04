Dopo il grande spavento, gli auguri di compleanno della Juve a Szczesny

L'estremo difensore polacco ha compiuto 33 anni

18-04-2023 13:21

Dopo il grande spavento per il dolore al petto accusato nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League e i conseguenti esami che, fortunatamente, hanno dato esito negati, è tempo di festeggiamenti per il portiere titolare della Juventus Wojciech Szczesny. Proprio oggi, martedì 18 aprile, il portiere polacco compie 33 anni. Questi, gli auguri del club bianconero:

“Sono 33 le candeline che oggi spegne Wojciech Szczesny. Sesto compleanno nella nostra famiglia per un portiere cui vogliamo bene per tantissimi motivi. Per la sua qualità fra i pali, che non manca mai di mostrare al mondo, in ogni partita che gioca. Per la sua intelligenza, che ne fa uno degli elementi più preziosi della nostra squadra. Per la sua statura di uomo: Tek è una persona seria, affidabile, gentile, carismatica. Qualche giorno fa la sua uscita dal campo in lacrime contro lo Sporting ci ha creato un – per fortuna breve – momento di spavento. Ma soprattutto, ognuno di noi avrebbe voluto abbracciare Super Tek. E allora lo facciamo oggi, mentre lo festeggiamo per il suo compleanno e gli auguriamo di tornare al più presto fra i pali”.