Doppio colpo per lo Spezia: arrivano Mattiello e Piccoli

Lo Spezia si conferma una delle società più attive in sede di calciomercato e continua la sua campagna di rafforzamento aggiungendo altri due elementi alla rosa allenata da Vincenzo Italiano.

La società degli Aquilotti ha chiuso una doppia operazione con l’Atalanta che prevede gli arrivi in prestito di Federico Mattiello e Roberto Piccoli.

Ad annunciare la chiusura della trattativa per l’ex esterno cresciuto nella Juventus e con un passato anche al Chievo, alla SPAL, al Bologna ed al Cagliari, è stato lo stesso club ligure. “Federico Mattiello è un nuovo calciatore aquilotto! Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del laterale toscano di proprietà dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Classe ’95, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha esordito tra i professionisti proprio con la formazione bianconera, giusto in tempo per aggiudicarsi l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2014-2015. La carriera di Mattiello è poi proseguita tra Chievo, SPAL, Bologna e Cagliari ed ora Federico è pronto a mettere la propria grinta al servizio delle Aquile. Benvenuto Federico!!!”.

Pochi minuti più tardi è arrivato anche l’annuncio dell’arrivo dall’Atlanta anche dell’attaccante Roberto Piccoli. “Roberto Piccoli è un nuovo calciatore aquilotto! Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell’attaccante di proprietà dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Classe ’01, nativo di Bergamo e prodotto del vivaio atalantino, Piccoli ha conquistato tutti gli addetti ai lavori, diventando capocannoniere della scorsa Uefa Youth League con 8 reti in 7 partite. Tra i prospetti più interessanti del calcio italiano, il giovanissimo attaccante lombardo è ora pronto a gonfiare la rete con indosso la maglia delle Aquile! Benvenuto Roberto!!!”.

Mattiello e Piccoli si vanno ad aggiungere Sala, Zoet, Dell’Orco ed Ismajli, ovvero i nuovi arrivati alla corte di Italiano nel corso dell’estate.

OMNISPORT | 15-09-2020 11:55