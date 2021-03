Dove vedere Benevento-Verona diretta tv e streaming: Sky o Dazn

Il Benevento alla disperata ricerca di punti salvezza dopo il ko nel derby col Napoli e il Verona tra le squadre rivelazioni di questo campionato che sabato scorso si è permessa un altro lusso, fermare la Juventus. Non mancheranno spettacolo ed emozioni nel turno infrasettimanale, la 25sima giornata del campionato di serie A, che si gioca al Ciro Vigorito nella cittadina campana. Una partita, insomma, da non perdere e da gustare in diretta televisiva.

Dove vedere Benevento-Verona in tv e streaming

Benevento-Verona è in programma allo stadio Ciro Vigorito di Benevento mercoledì 3 marzo, alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Qui il link per vedere Benevento-Verona in diretta

Per seguire il derby di Milano in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Benevento-Verona su Virgilio Sport.

Benevento e Verona verso una sfida che vale tanto

Il Benevento è reduce dalla sconfitta senza appello nel derby campano col Napoli domenica sera. La squadra di Pippo Inzaghi è attualmente al sedicesimo posto della classifica a quota 25 punti, con un tesoretto di sette punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo in piena zona retrocessione. Ma per stare tranquilli servirà qualcosa in più. All’andata, al Betegodi, si impose l’Hellas per 3-1 con la doppietta di Barak e la rete di Lazovic, momentaneo pari delle “Streghe” siglato da Lapadula.

L’Hellas Verona invece è forte del pari imposto alla Juventus nell’anticipo serale di sabato scorso con l’ennesima rete pesante di Barak a pareggiare il vantaggio bianconero di Ronaldo. Ennesima perla dell’allegra banda di Juric in questo campionato quanto mai prolifico per gli scaligeri che non hanno problemi di classifica in ottica di salvezza e che giocano per qualcosa di più rivaleggiando con il Sassuolo per la posizione di classifica subito dopo

Benevento-Verona: le probabili formazioni

In casa Benevento, Pippo Inzaghi perde Barba per squalifica, al suo fianco scalpita Caldirola, ma ritrova Glik, che riprenderà il suo posto al centro della difesa dopo aver scontato il proprio turno di squalifica. Insigne spera nella maglia da titolare. In casa Verona, Juric sta pensando a qualche cambio rispetto al match con la Juve ma non dovrebbe toccare l’attacco, affidato ancora alla verve di Zaccagni-Barak dietro Lasagna. Sulle fasce possibile turnover con Lazovic e Veloso al posto di Ilic-Di Marco. Anche dietro Dawidowicz in pole su Lovato.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Viola, Ionita; R. Insigne, Caprari; Gaich. All. F. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

L’arbitro e il Var di Benevento-Verona

Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere il match di mercoledì sera in programma al Vigorito tra Benevento ed Hellas Verona. Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Moro. Quarto uomo Paterna. Al Var Guida e Longo.

SPORTEVAI | 02-03-2021 10:55