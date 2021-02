Dove vedere Sassuolo-Bologna in tv e streaming: Sky o Dazn

Febbre da derby nel weekend. E se la domenica pomeriggio è in programma la stracittadina di Milano che può valere lo scudetto, qualche ora prima – nel sabato sera – a Reggio Emilia va in scena il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Un derby dalla storia relativamente recente, ma diventato ormai un classico della storia recente della serie A. Neroverdi contro rossoblu: di fronte due allenatori di spessore e carisma come De Zerbi e Mihajlovic, mentre in campo si sfidano una squadra che guarda all’Europa, il Sassuolo, e un’altra che vuole tenersi al riparo da brutte sorprese, il Bologna.

Sassuolo e Bologna verso il match

Dieci i punti che separano le due squadre. Il Sassuolo è ottavo in classifica a quota 34, a -6 dal gruppetto di squadre che delimitano la zona Europa, obiettivo ormai dichiarato dell’undici neroverde. Nell’ultimo turno Berardi e soci si sono messi alle spalle un lungo periodo opaco ritrovando vittoria e sorriso a Crotone, battuto 2-1 allo Scida grazie alle reti proprio di Berardi e di Caputo su rigore, inframezzate dal momentaneo pareggio calabrese firmato da Ounas.

Reduce da un pari casalingo, invece, il Bologna che non è andato oltre l’1-1 contro il Benevento nell’anticipo di venerdì scorso sotto la neve. Alla rete dell’immediato vantaggio dei felsinei realizzata da Sansone ha risposto Viola al 15′ della ripresa e nel finale la formazione guidata da Mihajlovic non è riuscita a trovare il guizzo vincente, anzi ha corso qualche pericolo di troppo. Bologna che occupa la dodicesima posizione in classifica a quota 24, a +9 sul terzultimo posto occupato momentaneamente dal Cagliari.

Dove vedere Sassuolo-Bologna in diretta tv e streaming

Sassuolo-Bologna è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 20 febbraio, alle 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Per seguire il derby emiliano in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN. Si può anche scaricare l’app di DAZN su PlayStation 4 e 5, Xbox One S, One X, Series S e Series X oppure appoggiandosi ad Amazon Fire TV Stick o a Google Chromecast. La telecronaca del match sarà a cura di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero. Ampi il pre e il post partita.

Sassuolo-Bologna: all’andata il festival del gol

Nel match d’andata, giocato lo scorso 18 ottobre allo stadio Dall’Ara, Bologna e Sassuolo hanno regalato spettacolo e gol in quella che probabilmente può essere annoverata tra le sfide più emozionanti dell’intero campionato. Tre a quattro il punteggio finale in favore della squadra allenata da De Zerbi, protagonista di una palpitante rimonta nel finale. Rossoblu in vantaggio al 9′ con Soriano, al 18′ arriva il pari di Berardi ma al 39′ i rossoblu tornano avanti grazie al guizzo di Svanberg. Al 15′ della ripresa il Bologna prende il largo con la rete del momentaneo 3-1 di Orsolini, sembra finita ma arriva la clamorosa reazione del Sassuolo che con Djuricic, Caputo e un’autorete di Tomiyasu in 13′ ribalta la situazione, conquistando i tre punti.

L’arbitro e il Var di Sassuolo-Bologna

Il match tra Sassuolo e Bologna sarà diretto da Federico La Penna, 37enne arbitro della sezione di Roma considerato tra i fischietti in maggior ascesa nel panorama arbitrale. Gli assistenti di linea saranno Margani e Lombardo, al Var ci sarà Nasca. Quarto uomo Rapuano, Avar Valeriani.

Sassuolo-Bologna, probabili formazioni

In vista del derby De Zerbi deve fare i conti con diverse assenze, a cominciare da Boga che non sembra recuperabile per il confronto con i rossoblu. Fuori causa anche Bourabia, Romagna e Chiriches. Sciolti i dubbi invece su Berardi, che si sistemerà regolarmente sul fronte destro dell’attacco. Nel Bologna le assenze sicure sono quelle di Faragò, Medel e Santander. Mihajlovic sembra intenzionato a puntare su Barrow in attacco, con Skov Olsen, Soriano e Sansone a supporto. Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

