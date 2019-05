Dragan Travica resta in regia a Padova

Dragan Travica sarà il palleggiatore della Kioene Padova anche per la stagione 2019/20. Un rinnovo importante quello del capitano bianconero, autentico leader del gruppo che nell’ultima stagione ha ottenuto il pass per i quarti di finale dei play off scudetto. 33 anni il prossimo 28 agosto, Dragan Travica si appresta a giocare la terza stagione consecutiva con la maglia della città in cui è cresciuto e nella quale vive.

"Sono super felice di essere rimasto a Padova – dice Travica – ed era quello che volevo. Voglio provare a migliorare il risultato dell’anno scorso e sarà quindi una sfida stimolante. Ho piena fiducia nella società e da parte mia farò del mio meglio per mettere in condizioni i miei compagni di squadra per ottenere dei risultati che rendano felice anche il pubblico. Qui ho ritrovato l’entusiasmo dei primi anni e il merito anzitutto va a coach Valerio Baldovin. Dal primo giorno mi ha dato grande fiducia e per questo ho voluto contraccambiarla mettendomi al servizio della squadra. Oltre a questo, mi alleno e gioco divertendomi, un fattore importantissimo per ogni atleta".

SPORTAL.IT | 12-05-2019 11:10