Ducati, Bagnaia esce allo scoperto: “Vorrei continuare con Miller”

26-02-2022 12:34

Sono situazioni diverse quelle che stanno sperimentando Francesco Bagnaia e Jack Miller all’interno della Ducati.

Se il piemontese è tranquillo perché ha firmato di recente il rinnovo per le prossime stagioni, l’australiano vive nel limbo tra il possibile addio e la riconferma, uno scenario quest’ultimo che il nativo di Torino si è sinceramente augurato possa tramutarsi in realtà.

“Credo di avere un bellissimo rapporto con Miller. Da compagni di squadra ci conosciamo bene, ci aiutiamo e ci siamo aiutati in passato in diverse situazioni. Anche in questi test è stato fondamentale avere un pilota come lui per poter fare un lavoro distinto sulle varie moto” ha dichiarato Bagnaia a Sky Sport.

“Per questo, a me piacerebbe continuare ad avere lui compagno. È molto forte e penso che si meriti anche il posto, ma in ogni caso sarà una scelta di Ducati. Ci sono tantissimi giovani che stanno spingendo per avere la seconda sella ufficiale il prossimo anno, ma spero che Jack riesca a conquistarla ancora una volta” è la speranza del 2° classificato nel Motomondiale 2021.

OMNISPORT