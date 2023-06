Ducati, Dall'Igna: "Dominio al Mugello, Bagnaia superlativo"

Il direttore generale della Rossa di Borgo Panigale ha fatto un punto della situazione dopo il bel GP d'Italia.

13-06-2023 20:56

Dopo quasi un mese di pausa, il Motomondiale è ripartito con il Gran Premio d’Italia. Un fine settimana dove la Ducati è stata l’autentica protagonista occupando tutti i primi cinque posti della corsa Sprint di sabato e le prime quattro posizioni della gara di domenica. Davanti alla bandiera a scacchi è sempre arrivato il campione del mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Un risultato importante, anche in vista dei due appuntamenti nei prossimi giorni tra Sachsenring e Assen, dove Bagnaia si presenterà con 21 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi e 24 su Jorge Martin, altri due piloti Ducati. La Desmosedici ha vinto in questo 2023 cinque gare su sei la domenica e conquistato quattro corse Sprint di sabato.

Per Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, un motivo di grande orgoglio: “Una giornata spettacolare per tutta la Ducati, davanti ai nostri meravigliosi tifosi nella cornice straordinaria del Mugello. Difficile trovare le parole giuste. Abbiamo dominato in un fine settimana per noi così importante: pole, record della pista e la gara con un poker storico. Pecco superlativo, una prova esemplare di forza e di intelligenza, sicurezza e consapevolezza nella gestione di ogni situazione. Forse la sua vittoria più bella”.

Dall’Igna ha poi aggiunto: “Una gara di casa in MotoGP per la prima volta con le nostre moto nella top-four dopo la top-five in Sprint Race. Questo per merito degli altri piloti Ducati e le rispettive squadre sempre protagoniste. Ma il primo pensiero deve essere per tutte le persone che lavorano a casa e in pista per il nostro Progetto: donne e uomini a cui va tutta la nostra gratitudine. La stessa gioia che provo per i nostri tifosi, per essere riusciti a dare loro tutte le soddisfazioni ed emozioni che si meritano. Forza Ducati”.