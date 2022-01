Dumoulin felice di non essere l'unico leader di Jumbo al Giro

23-01-2022 17:08

La Jumbo-Visma cercherà di ottenere un vantaggio grazie al lavoro di squadra nel prossimo Giro d’Italia. Tom Dumoulin e Tobias Foss si divideranno l’onere e l’onore nell’assalto alla Maglia Rosa, uno sviluppo, questo, che piace all’olandese, che si sente sollevato e prova meno pressione rispetto a quando deve essere leader della squadra da solo.

“È bello condividere il peso. Non sono proprio un maschio alfa. Ho faticato in passato ad avere un’intera squadra intorno a me”, ha notato Big Tom, che vede Foss come un pilota ideale per quel ruolo. “È un cavaliere che si adatta alla situazione. Spero che entrambi raggiungeremo un alto livello, perché poi potremmo aiutarci a vicenda nel finale”, ha analizzato.

Il nativo di Maastricht non ha corso nelle ultime due edizioni del Giro d’Italia. Molto è cambiato in questo periodo di tempo, poiché il Giro ha ridotto significativamente i suoi chilometri a cronometro (la specialità di Tom), e questo cambierà il modo in cui si avvicina alla corsa. “Farò di tutto per finire il più in alto possibile nella classifica generale. L’unico svantaggio è che ci sono pochi chilometri a cronometro”, ha detto.

Tuttavia, si sente in grado di fare un buon lavoro, poiché conosce perfettamente le dinamiche delle generali e ha il dono di combattere per questo tipo di competizione. “Per vari motivi non ho gareggiato per una classifica generale per molto tempo. Non penso di aver perso il mio talento, è qualcosa in cui sono sempre stato naturalmente bravo”, ha aggiunto Dumoulin, che si preparerà per la Corsa Rosa attraverso eventi come l’UAE Tour, Strade Bianche, Volta a Catalunya e Amstel Gold Race.

