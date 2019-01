Duro attacco a Inzaghi: 'Ha sbagliato mestiere'

L’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna non sta andando nei migliori dei modi.

La società rossoblu è ricorsa al mercato di gennaio per centrare l’obiettivo salvezza, ma nello spogliatoio l’umore non è dei migliori, come testimoniano le parole dell’agente di Mbaye, Giuseppe Accardi.

Il procuratore del terzino scuola Inter, ai microfoni di Calciomercato.it, ha dichiarato: “Il Bologna ha puntato fortemente su Mbaye, quest’anno, però, le cose sono cambiate. Non è detto che un grande campione diventi automaticamente un ottimo allenatore: forse è meglio dedicarsi ad altro quando non si hanno le capacità per fare un certo mestiere”.

Un attacco diretto all’ex numero 9 di Milan e Juventus, che sta riscontrando qualche fatica come allenatore di serie A, da dimenticare anche la sua esperienza sulla panchina rossonera.

L’agente di Mbaye non si ferma e rincara la dose: “Se fossi il presidente del Bologna mi arrabbierei molto, perchè così si sciupa un capitale, come sta succedendo con Donsah. Ora stiamo parlando con il Reims e presto ci saranno delle novità. Abbiamo ancora quattro anni e mezzo di contratto, ma non si può buttare via un investimento in questo modo. Al momento, conta solamente che Mbaye ritrovi il sorriso e torni a giocare al più presto anche perchè a Bologna, ripeto, questi mesi sono stati una barzelletta fuori da ogni logica”.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 19:40