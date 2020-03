Dybala scuote la Juventus: Conte e l'Inter si arrendono

Al termine di un’ennesima giornata di tensioni per il mondo del pallone italiano, di calcio giocato si torna a parlare grazie alla vittoria della Juventus sull’Inter nell’attesissima sfida della 26a giornata, recuperata dopo il rinvio di una settimana.

Nel silenzio dell'”Allianz Stadium” i bianconeri di Maurizio Sarri si sono riportati in testa alla classifica salendo a quota 63 punti, +1 sulla Lazio. Sprofonda invece la squadra di Conte, accolto nel gelo nel suo ex stadio, che resta a 54 punti. Distacco ampio, forse troppo per sperare nella rimonta per rientrare nella lotta per il titolo nonostante Lukaku e compagni abbiano una partita da recuperare contro la Sampdoria. Il tutto ovviamente dipenderà da cosa verrà deciso dal Consiglio di Lega straordinario del 10 marzo nel quale si potrebbe anche optare per la sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Terza sconfitta su quattro scontri diretti per i nerazzurri che hanno di fatto giocato solo per una quarantina di minuti, tra il 25′ e il 45′ del primo tempo e per i primi dieci della ripresa.

Decisive le mosse di Sarri che dopo aver escluso a sorpresa dalla formazione iniziale sia Pjanic che Dybala ha mandato in campo l’argentino al 59′ al posto di Douglas Costa venendo ripagato da un gran gol, quello del raddoppio al 23′, dopo una gran finta su Young e un fantastico tocco di esterno.

A sbloccare la partita però era stato Aaron Ramsey al 55′ su cross basso di Matuidi dalla sinistra per Ronaldo: il pallone è schizzato dalle parti del gallese freddo nel superare Handanovic. Ramsey entrato anche nell’azione del primo gol, mentre CR7 ha fallito l’appuntamento con la dodicesima partita di fila in A segno non riuscendo a battere il record di Batistuta e Quagliarella.

Handanovic aveva già salvato l’Inter nel primo tempo respingendo in avvio un colpo di testa di De Ligt e poi una girata di Matuidi. Gli ospiti avevano preso campo dopo 25 minuti, sfiorando la rete con Brozovic, cui si è opposto bene Szczesny. Buona Inter anche in avvio di secondo tempo, ma la squadra di Conte non ha saputo reagire allo svantaggio se non nel finale con un forcing sterile. Vani i cambi del tecnico salentino che ha puntato su Eriksen e Sanchez, impalpabili, in particolare il danese.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 22:45