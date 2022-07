Dybala torna a Torino: si allenerà da solo

10-07-2022 11:21

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più incerto. E ora l’attaccante argentino è pronto al ritorno in Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport, per allenarsi da solo a Torino in vista della prossima stagione. Dove però non sa ancora in quale campionato e con quale squadra giocherà.

L’unica vera offerta è stata quella dell’Inter, che ha poi però rallentato dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Milan, Roma e Napoli non hanno mai provato a fare il colpo con l’ex bianconero. Potrebbe sempre andare al Manchester United in caso di addio di Cristiano Ronaldo.

