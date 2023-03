Dzeko torna a Milano con la lombalgia

Secondo la Gazzetta Dzeko verrà rivalutato tra due giorni dopo alcune specifiche terapie

27-03-2023 21:07

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko è tornato dagli impegni con la Nazionale bosniaca a Milano con dei problemi di lombalgia.

L’ex bomber di Manchester City e Roma oggi è stato visitato e andrà rivalutato tra due giorni – riporta Gazzetta.it – dopo alcune terapie specifiche. “Tenendo conto di un aprile stracolmo di partite, dalle parti della Pinetina non c’è alcuna fretta e volontà di affrettare i tempi di recupero di Dzeko, anche se il problema non è serio” riporta Tutto Mercato Web.

Il rendimento del bosniaco

Il numero 9 dell’Inter, nonché Capitano della Bosnia ed Erzegovina, durante le Qualificazioni dell’Europeo, è entrato in campo al minuto 63’ nella sconfitta per 2-0 contro la Slovacchia. Nella gara precedente, vinta per 3-0 contro l’Islanda, l’attaccante dell’Inter è restato in panchina per tutti i novanta minuti di gioco.