Dzeko 'vede' già Mourinho: "Abbiamo preso il migliore"

La Roma chiude in bellezza la sua stagione casalinga superando nettamente la Lazio nel derby di ritorno. Un girone dopo uno dei punti più bassi del campionato giallorosso, il 3-0 nella stracittadina d’andata, arriva il riscatto che però non può salvare il deludente campionato della squadra di Paulo Fonseca.

Al termine della partita Edin Dzeko ha commentato così la prova della squadra ai microfoni di ‘Dazn’:

“Sappiamo tutti che un derby è sempre un derby. Oggi volevamo fare di tutto per finire la stagione in bellezza. Rimpianti? Non mi piace guardare indietro, certo del rammarico c’è. Oggi siamo stati una squadra vera e abbiamo vinto meritatamente”.

Dzeko ha poi liquidato con poche parole il tema dell’addio di Fonseca, concentrandosi invece già sul futuro che porta il nome di José Mourinho:

“Il Mister ha detto prima del match che questa era la sua ultima in casa e se potevamo vincere anche per lui. Lo abbiamo fatto per tutti noi, anche per la società che guarda avanti”.

“A livello di entusiasmo la notizia dell’arrivo di Mourinho ha già portato qualcosa. Non potevano prendere un allenatore migliore. Il mio futuro? Penso solo al presente”.

OMNISPORT | 15-05-2021 23:20