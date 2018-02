E' morto Egiziano Maestrelli, spinse in alto la Lucchese

Nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 febbraio si è spento Egiziano Maestrelli. L’imprenditore, storico proprietario della catena di supermercati Superal, è stato per anni presidente della Lucchese. Sotto la sua guida, la squadra toscana ha conquistato due promozioni, la prima dalla C2 alla C1 nel 1985, con Melani allenatore, la seconda dalla serie C alla serie B nel 1990, con Orrico in panchina, più la vittoria della Coppa Italia di serie C nella finale di Palermo dello stesso anno.

Assai importanti nella sua gestione soprattutto i nove ininterrotti anni in serie B. Nel dicembre del 2013 Maestrelli era stato insignito della carica di presidente onorario della Lucchese. Aveva 80 anni.

SPORTAL.IT | 10-02-2018 18:40