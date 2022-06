Eastbourne, prosegue il cammino di Camila Giorgi

21-06-2022 14:18

Continua la marcia di Camila Giorgi nel torneo WTA 500 di Eastbourne. Sull’erba inglese, l’azzurra ha conquistato il pass per gli ottavi di finale battendo nel match di 2° turno la canadese Rebecca Marino, numero 107 del ranking.

In un match che ha visto entrambe le tenniste faticare al servizio e strapparsi complessivamente ben 14 volte la battuta, Giorgi ha fatto la differenza salendo di livello nel secondo set e aumentando il proprio rendimento in risposta.

Per lei così è maturato il 7-5 6-4 che la porterà nel prossimo match valevole per gli ottavi di finale a sfidare la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 5 e vittoriosa al 2° turno per 6-1, 7-6 contro la polacca Frech.