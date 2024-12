Ecclestone pensa alla morte, in vendita la collezione di F1: ben 69 tra cui le Ferrari di Lauda e Schumacher

L'ex gran capo della Formula 1 Benie Ecclestone ha deciso di mettere in vendita la sua collezione unica di ben 69 monoposto di F1 tra cui alcuni gioielli come le Ferrari di Ascari, Lauda e Schumacher. Lo fa in previsione della sua morte

Bernie Ecclestone, padre padrone della Formula 1 dal 1987 al 2017 , torna a far parlare di sé. Questa volta per un duplice motivo. Da una parte perché ha deciso di mettere in vendita tutta la sua collezione di vetture di F1. Forse una della più grandi e completa del pianeta da far impallidire molte scuderie attuali. Stiamo parlando in totale di ben 69 monoposto acquistate o avute in dono nella sua cinquantennale carriera nel circus. Ma a stupire è anche il motivo della messa in vendita della collezione. Il buon vecchio Bernie a 94 sta cominciando a pensare al suo fine vita, a quando non ci sarà più e quindi vorrebbe lasciare in mani sicure i suoi “gioielli”.

Le Ferrari di Ascari, Lauda e Schumacher tra le F1 di Ecclestone

Tra i modelli che compongono la collezione di Bernie Ecclestone ci sono diverse Ferrari. Pur non essendo mai stato vicino al Cavallino Rampante, anzi avversario ai tempi in cui era team manager della Brabham, Bernie ha sempre avuto una grande passione per le monoposto di Maranello. Nella sua collezione ci sono le rosse di Alberto Ascari, Mike Hawthorn, Niki Lauda e Michael Schumacher.

E poi le Brabham con cui corsero Nelson Piquet, Carlos Pace, Stirling Moss e ancora Niki Lauda, ​​e molti altri. C’è anche un pezzo unico e raro: la Brabham-Alfa Romeo, la prima auto di F1 dotata di un’insolita ventola posteriore, che corse un solo Gran Premio (Svezia, 1978) vincendolo per oltre mezzo minuto prima di essere dichiarata “fuorilegge” a partire dalla corsa successiva.

Le monoposto di Ecclestone non saranno messe all’asta ma la loro vendita è stata affidata allo specialista britannico Tom Hartley, uno dei migliori venditori di auto d’epoca e da corsa.

Ecclestone: “Vendo la mia collezione, voglio che sia al sicuro prima della mia morte”

Proprietario e direttore della Brabham, Bernie Ecclestone ha passato una vita in F1. Prima come pilota mediocre, ben diversa la sua carriera da team manager e poi imprenditore. Fondò la Formula 1 Constructors’ Association , per poi creare nel 1987 il Formula One Group, che controllò i diritti commerciali milionari della F1 fino al 2017 quando “mister E” cedette il circus a Liberty Media.

Come ha confessato lo stesso Ecclestone l’idea di vendere il suo parco auto di F1 deriva dal fatto che, a 94 anni “è giunto il momento di iniziare a pensare a cosa ne sarà di loro se non fossi più qui. Per questo ho deciso di venderli. Dopo averli collezionati e posseduti per molto tempo, vorrei sapere dove sono finiti e non lasciare che mia moglie se ne prenda cura nel caso io non fossi più qui”.

Ecclestone assicura che “colleziono queste auto da più di 50 anni e ho acquistato solo i migliori esemplari. Mentre molti altri collezionisti nel corso degli anni hanno optato per auto sportive, la mia passione sono sempre state le auto da Gran Premio e le vetture di Formula 1, poiché sono l’apice di questo sport e hanno dentro storie di corse fantastiche e sono rare opere d’arte“.