Ecco come si rilassa Spalletti, l'ironia dei social

C’è da scommettere che in estate lo rivedremo su una nuova panchina, che sia in Italia (piace a Fiorentina e Napoli) o all’estero ma intanto Luciano Spalletti si sta rilassando e godendo le vacanze (a spese dell’Inter con cui è ancora sotto contratto). L’ex tecnico nerazzurro a Montaione, tra i meravigliosi scorci toscani in provincia di Firenze, ha costruito la splendida “La Rimessa”, considerata tra i migliori agriturismi di tutta la regione.

Tra vigneti e uliveti, da qualche giorno è spuntato un nuovissimo campo di padel costruito dalla ditta Merli Sport. E Spalletti ne è diventato il testimonial con un video molto divertente in cui lo si vede in giacca e mocassini mentre si diletta con la racchetta, in attesa di tornare in panchina.

Per Spalletti il padel è uno sport geniale

Dice Spalletti: “Non sono stato io ad avvicinarmi al Padel, ma è stato lui ad avvicinarsi a me. È uno sport che ti viene incontro con il fascino della semplicità il padel ti regala divertimento e autostima mentre stai facendo una grande attività fisica e questo a mio avviso lo rende uno sport geniale”

Arrivano le reazioni via social

Tra coloro che hanno pubblicato il video anche Fabrizio Biasin che commenta: “La “padelata” di mister Luciano Spalletti in giacca e mocasso. STRAORDINARIO”. Di ben altro tenore il pensiero dei fan nerazzurri: “Due anni che prende lo stipendio da nababbo a ufo. Ha pesato in modo dannoso sulle casse dell’Inter . Per ben 2 anni . Non è certo un esempio da incensare. Non e’ il momento di questo atteggiamento . Pessima figura .Speriamo li abbia versati in beneficenza”.

Non bastava la serie tv di Sky su Totti che lo ritrae in maniera poco benevola. C’è chi scrive: “2 anni di stipendio… Per me è tutto fuorché un idolo come per molti di voi. Lo ringrazio solo per aver fatto fuori Icardi“, un altro insiste: “Spalletti è quello che ha creato il caso Icardi. Con tutto quello che ne è conseguito. Con il suo ordine assurdo di togliere la fascia. E la palla di neve e’ diventata valanga . Me ne frego di come ha i mocassini!” e infine la nota sul look: “Era dall’85 che nn si vedeva il mocassino senza calzino”.

SPORTEVAI | 02-04-2021 13:36