Il contratto con l’Inter (stipendio da 4,5 milioni di euro all’anno) è in scadenza. Al termine della stagione in corso, Spalletti sarà libero e potrà quindi cercarsi una squadra per iniziare, a 62 anni, una nuova avventura.

Diverse le opzioni per l’ex tecnico, tra le altre, di Roma, Zenit e appunto Inter. Lo Spartak Mosca lo vorrebbe per potersi rilanciare. Attenzione anche alle opzioni in Italia, in particolare Napoli e Fiorentina.

OMNISPORT | 08-03-2021 09:41