Fortunatamente Eddy Merckx sta meglio. Il 'Cannibale' ha lasciato infatti l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Dendermonde, vicino a Gand, dove era stato trasportato domenica scorsa per aver sbattuto la testa in seguito ad una caduta, mentre era in bicicletta con degli amici, che gli aveva provocato anche una emorragia. L'ansia per lo stato di salute del 'Cannibale', 74 anni, cinque volte vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, era dovuto anche al pacemaker che ormai porta da anni.

L'ex fuoriclasse belga delle due ruote rimarrà in ospedale per alcuni giorni per sottoporsi a diversi esami strumentali.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 16:42