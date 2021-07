Si conclude l’avventura di Edgar Davids sulla panchina dell’Olhanense. Il club portoghese ha annunciato in una nota che l’ex centrocampista della Juventus è stato esonerato. “Davids non è più l’allenatore della nostra squadra. Auguriamo i più grandi successi personali sportivi per il tuo prossimo progetto”, è la nota della società.

Il tecnico olandese aveva firmato per il club di serie C portoghese lo scorso 4 gennaio.

OMNISPORT | 19-07-2021 23:00