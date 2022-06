Edinson Cavani, sembra ormai deciso il futuro del Matador

03-06-2022 13:26

Sfortunatamente per tutti i tifosi della Salernitana, al 99% non sarà in Campania il futuro del Matador Edinson Cavani, che è stato contatta da Danilo Iervolino e da Walter Sabatini (ormai ex della società) per provare a sposare la causa di Davide Nicola.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, il futuro di Cavani non sarà in Italia bensì in Spagna, e considerando il suo status di svincolato le pretendenti di certo non mancano. Sembra infatti che l’agente dell’uruguaiano abbia avuto contatti con Real Sociedad, Atletico, Villarreal e Siviglia, tutte formazioni che possono permettersi uno stipendio superiore rispetto alla Salernitana.