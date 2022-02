Egan Bernal, calvario infinito: quinta operazione in 10 giorni

02-02-2022 11:28

Prosegue la rieducazione di Egan Bernal dopo lo spaventoso incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Si temeva davvero il peggio per il talento colombiano, detentore del Giro d’Italia: al 95% poteva rimanere paralizzato e invece, con molta pazienza, il ciclista sta piano piano migliorando anche se l’iter verso la completa guarigione sarà lungo.

Dopo i due interventi urgenti, si dovrà sottoporre alla quinta operazione chirurgica nell’arco di dieci giorni. L’equipe medica della Clinica Universitaria La Sabana ha infatti fatto sapere che Egan Bernal subirà “un intervento chirurgico a livello della colonna cervicale che ha l’obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione”. Il 24enne, vincitore del Tour de France 2019 e dell’ultimo Giro d’Italia, continua a restare nel reparto di terapia intensiva.

Al momento non è possibile azzardare tempi di recupero e sarà davvero molto difficile rivederlo in sella in breve tempo.

