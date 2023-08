Europei volley femminile, le convocate dell'Italia: Egonu e Antrapova le stelle di Mazzanti

Davide Mazzanti ha diramato la lista delle 14 azzurre che si apprestano ad affrontare l’Europeo di pallavolo femminile 2023 da campionesse in carica, in programma dal 15 agosto al 3 settembre. Il 46enne allenatore di Fano torna ad affidarsi alla stella Paola Egonu, ma potrà contare anche sulle qualità di Ekaterina Antropova, che finalmente ha ottenuto la cittadinanza italiana. L’Italvolley debutterà a Ferragosto contro la Romania nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

A spiegare le convocazioni in vista degli Europei 2023 ci pensa lo stesso ct azzurro Davide Mazzanti che rivela da dove nasce questa nazionale azzurra.

La prima cosa che avevo in mente era alimentare l’equilibrio trovato in Nations League, perché tutti i pensieri fatti in inverno mi hanno portato a delle scelte. Queste convocazioni sono figlie di questa volontà. Avremo tre centrali per via di quanto accaduto ad Alessia Mazzaro, che non è a disposizione.

Ci sono molte cose in cui dobbiamo lavorare e migliorare ma sono sicuro che la prima parte dell’Europeo ci servirà per perfezionare alcuni aspetti del gioco soprattutto nel cambio palla. Antrapova? Per noi rappresenta un jolly ma aspettiamo la fine dell’iter.