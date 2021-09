Ekpe Udoh out 6 mesi, la Virtus Bologna cerca un sostituto

Al primo match ufficiale della stagione, la Virtus Bologna è stata costretta a registrare subito una perdita piuttosto importante.

Ekpe Udoh infatti, arrivato quest’estate dai Beijing Ducks, nel corso del quarto di finale di Supercoppa contro Tortona ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, un infortunio questo che porterà il nigeriano ad operarsi e, conseguentemente, a stare lontano dal parquet per almeno 6 mesi.

Per far fronte a questa perdita è quasi certo che le V nere torneranno sul mercato: sebbene infatti il reparto lunghi dei felsinei possa sempre contare su Amedeo Tessitori, Kevin Harvey, Mouhammadou Jaiteh e Amar Alibegovic, alla lunga avere un uomo in meno nelle rotazioni potrebbe pesare molto nella gestione delle risorse e degli impegni da parte di coach Scariolo.

Ecco allora che, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il club bolognese avrebbe già stilato una prima rosa di nomi per sostituire l’ex Fenerbahce. Fra questi, su tutti, spiccano quelli di Tarik Black, Alex Tyus e Miro Bilan, tutti giocatori con esperienza europea e (nel caso degli ultimi due) anche italiana.

Non è da escludere però che coach Scariolo voglia puntare su un atleta dal background differente e, dunque, su un lungo proveniente dall’NBA. A tal proposito, il nome circolato con maggior insistenza in Via dell’Arcoveggio sarebbe quello di Jordan Bell, vincitore dell’anello coi Golden State Warriors nel 2018.

OMNISPORT | 20-09-2021 14:40