El Mundo svela le cifre del contratto di Messi: 555 milioni dal Barcellona in 4 anni

Lionel Messi ancora in prima pagina, ma stavolta non per meritici calcistici. Il quotidiano spagnolo ‘El Mundo’ ha pubblicato le cifre dell’ultimo rinnovo firmato dalla Pulce col Barcellona.

Dal novembre 2017 al prossimo 30 giugno, data in cui scadrà l’attuale contratto, Messi potrebbe arivare a guadagnare qualcosa come 555.237.619 euro (importo lordo), ovvero quasi 139 milioni a stagione. Una cifra da capogiro tra parte fissa e variabile.

Nell’accordo si scopre che Messi ha incassato due premi, uno alla firma pari a 115 milioni euro e uno per la ‘fedeltà’ da 80 milioni di euro.

Riguardo alla parte variabile del contratto, l’argentino ha già ottenuto 511 milioni di euro, pari al 92% del totale, il tutto nonostante ad esempio nelle ultime tre edizioni di Champions League il Barcellona non abbia mai raggiunto la finale.

Lo scoop di ‘El Mundo’ è destinato a fare molto rumore in Spagna, specie dopo che lo stesso Barcellona negli ultimi giorni ha annunciato debiti record superiori ai 1137 milioni di euro. Debiti su cui ha sicuramente influito anche il ricchissimo contratto di Messi.

La scorsa estate l’argentino è stato vicinissimo all’addio, salvo decidere alla fine di restare al Barcellona fino alla naturale scadenza. Il rinnovo a certe cifre però adesso sembra davvero impossibile.

