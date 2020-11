El Shaarawy scalpita: "Non vedo l'ora di giocare"

Stephan El Shaarawy scalpita in vista di gennaio. “Si chiude così anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina – ha scritto sui social -. Ho avuto la fortuna di lavorare con due professionisti ma soprattutto due persone speciali come Claudio Donatelli e Marco Ferrelli che sento di ringraziare tantissimo, i quali mi hanno permesso di poter mantenere una condizione idonea al tipo di impegni che siamo andati ad affrontare”.

“La fascia di capitano e la doppietta sono state la dimostrazione e la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con la massima disponibilità e perseveranza. Perché saper aspettare non vuol dire fermarsi! E noi non l’abbiamo mai fatto.Ora sarà ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo. Con impegno costanza e dedizione sono riuscito a raggiungerli godendomi quelle serate per cui vale la pena vivere e giocare a calcio , nonostante le difficoltà che ci sono state e che ci sono in questo momento. Ora si ripartirà, come sempre, con la stessa voglia e passione che mi hanno permesso di vivere emozioni come queste”.

OMNISPORT | 19-11-2020 21:05