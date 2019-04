Elf Civ, il campione ti porta in sella

C’è da fidarsi a occhi chiusi di Cristiano Migliorati. Anche se consiglia di guardare bene e di godersi lo spettacolo quando si è in sella con lui. L’ex centauro del Motomondiale, in occasione delle gare dell’Elf Civ, è protagonista con una Kawasaki Ninja, trasformata in biposto, che guida con un ospite alle spalle. Con il marchio del title sponsor del Campionato Italiano Velocità (nonché fornitore unico dei carburanti ndr), insomma, si prova il brivido di un giro di pista stando avvinghiati a un ex professionista. Che, sia pur nella massima sicurezza, non si tira certo indietro.

“E’ un’esperienza adrenalinica ma seria e da non prendere sottogamba – spiega Migliorati -. E’ bello fare capire quello che si prova a chi non ha avuto la fortuna di andare in pista per conto suo. Mi fa molto piacere vedere che le persone si fidano: trasmetto sicurezza e si lasciano andare. Naturalmente mi tengo dei grandissimi margini, il rischio non c’è, ma il divertimento sì”.

E chi ha avuto la possibilità di cimentarsi, per esempio al Mugello, in questo fine settimana, è al settimo cielo: “Non mi dimenticherò facilmente questa giornata”.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 20:27