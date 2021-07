Elisa Longo Borghini: "Sono pronta a vivere un grande Giro"

Elisa Longo Borghini è pronta a salire in sella per vivere da protagonista il Giro d’Italia femminile.

La campionessa d’Italia è in ottima forma ed è una delle atlete azzurre di punta per questa edizione. Si parte dal suo Piemonte per una corsa che sicuramente regalerà grandi soprese e lei, con il tricolore sulle spalle, è pronta a ricevere l’abbraccio del pubblico.

“Essere al via di un Giro d’Italia è sempre una grande emozione, ma con il tricolore addosso c’è qualcosa in più – spiega Elisa a tuttobiciweb -. Sono venuta qui con l’obiettivo di fare bene e sono felice di avere una fantastica squadra a supportarmi. Già da oggi si parte con una cronometro a squadre che potrebbe avere molte insidie, l’anno scorso abbiamo iniziato nel migliore dei modi vestendo la rosa, vedremo cosa faremo questa volta”.

Chi è l’antagonista numero uno? Sicuramente, sulla carta, Anna Van Der Breggen. “La cronometro inaugurale sarà sicuramente un primo test molto importante – prosegue -, penso però che le due tappe chiave siano l’arrivo a Prato Nevoso che darà una prima idea di classifica e la penultima sul Matajur che ne darà la forma decisiva. È inutile negare che Anna Van Der Breggen sia una delle atlete più attese, ha una squadra molto forte e bisogna vedere come deciderà di muoverla, ma penso che già da domani capiremo che potrebbero essere le altre avversarie in salita”.

Il Giro sarà l’ultimo esame e l’ultimo banco di prova per Elisa Longo Borghini prima di partire in direzione Tokyo, soprattutto per capire fino a dove può arrivare. “Sono per natura una persona molto schematica, preferisco pensare al Giro e godermelo appieno, soltanto dopo focalizzarmi sui Giochi Olimpici. Queste dieci tappe saranno fondamentali non tanto per capire lo stato di forma delle mie future avversarie, ma piuttosto testarmi sui diversi tipi di terreno che affronteremo. Saranno delle giornate importanti e spero di regalare ai tifosi italiani tanto spettacolo e belle emozioni”.

