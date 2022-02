Embiid show: i 76ers schiantano i Bulls, Heat in vetta ad Est

07-02-2022 07:11

Cambio della guardia in vetta alla Eastern Conference, dove i Miami Heat piazzano il sorpasso sui Chicago Bulls.

La squadra di coach Donovan, che perde quindi anche la panchina dell’All Star Game a vantaggio di Erik Spoelstra, cede lo scettro dopo il ko interno contro i Philadelphia 76ers di un super Joel Embiid, autore di un’altra prestazione memorabile che lo candida a buon titolo per il titolo di Mvp.

Philadelphia controlla il match fin dall’inizio: il centro camerunese fa 40 punti con 10 rimbalzi, tirando con oltre il 60% dal campo (14/23 con 2/4 dall’arco) ed è ben supportato da Tobias Harris (23 punti).

Male invece i Bulls: 7/26 dalla lunga distanza, si salva solo DeMar DeRozan, autore di 45 punti.

Tra le altre partite da segnalare l’ottava sconfitta consecutiva dei Nets, condannati a Denver dalla tripla doppia di Nikola Jokic, mentre quella di Doncic trascina i Mavs contro Atlanta.

Successo torrenziale dei Bucks in casa dei Clippers: 137 punti totali, Giannis Antetokounmpo chiude con 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, Jrue Holiday a 27 con 13 assist in un quintetto tutto in doppia cifra e Milwaukee è terza ad Est tallonando proprio i Bulls.

I risultati della notte:

Nuggets-Nets 124-104

Bulls-Sixers 108-119

Timberwolves-Pistons 118-105

Cavaliers-Pacers 98-85

Magic-Celtics 83-116

Mavericks-Hawks 103-94

Rockets-Pelicans 107-120

Clippers-Bucks 113-137

OMNISPORT