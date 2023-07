Emerson Fittipaldi vittima di un furto record nella sua villa sul lago di Garda: sottratti Rolex e monili per 250mila euro

L'ex pilota di F1 vive a Soiano: non si trovava nella sua villa al momento dell'ingresso dei ladri che hanno sottratto oggetti, orologi e altri preziosi

18-07-2023 10:24

La sua meravigliosa dimora del lago di Garda, nonostante la riservatezza, costituisce un’attrattiva soprattutto per gli appassionati di F1 che non hanno certo accantonato nella memoria le imprese proverbiali di Emerson Fittipaldi, autentico fuoriclasse del passato.

Un pilota eccellente che ha scelto di vivere, con la famiglia, sulle rive di questo luogo incantevole precisamente a Soiano, in una villa che ha attirato anche una banda di ladri che, ci informa il Corriere di Brescia, è riuscita ad accedere alla residenza del campione di origine brasiliana e a sottrarre Rolex e altri beni per un bottino complessivo da record.

Emerson Fittipaldi vittima di un furto record

Il 75enne ex pilota brasiliano, che da anni vive in questo discreto ed elegante buen ritiro, è rimasto vittima di un furto importante. I malviventi, in pochissimo tempo stando a una prima ricostruzione, sono riusciti a portare via un bottino da circa 250 mila euro tra Rolex e vari monili in oro.

Poi si sono dileguati, senza che le forze dell’ordine una volta interpellate potessero intervenire: sul furto in villa indagano i carabinieri della Compagnia di Salò che stanno cercando di identificare gli autori di questa impresa che ha creato un buco pari a circa 250mila euro tra gioielli, orologi e altri beni.

Per ora nulla si sa di più, malgrado i carabinieri siano già impegnati a visionare quanto raccolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Fonte: ANSA

Il pilota e la scelta di vivere sul Garda

Emerson Fittipaldi in una foto d’epoca

Oltre al celebre pilota argentino, a Desenzano, infatti, vive un protagonista della F1 come René Arnoux passato alla storia per i suoi duelli storici con il pilota franco-canadese, Gilles Villeneuve, indimenticabile alla guida della Ferrari e amatissimo dal fondatore, Enzo.

Inoltre qui è cresciuto il campione olimpico dei 100m Marcell Jacobs, che ha la sua base comunque sul lago dove vive e lavora sua madre.

Chi è Emerson Fittipaldi

Tornando a Emerson Fittipaldi, per quanti non avessero goduto delle sue imprese automobilistiche, è stato uno dei più forti e blasonati piloti brasiliani. Classe 1946, è soprannominato Emmo ma anche O rato (“il topo”), è stato campione del Mondo di Formula 1 nel 1972 e 1974, vincendo un totale di 14 Gran Premi. Ha fondato una propria scuderia, la Fittipaldi, insieme al fratello Wilson, anch’egli pilota e amante dei motori.

Fonte: ANSA

Emerson Fittipaldi

Si è poi trasferito negli Stati Uniti, dove ha vinto un campionato CART e due 500 Miglia di Indianapolis a suo tempo unica gara del campionato USAC che assegnano al brasiliano anche 2 titoli statunitensi. L’8 settembre 1997 rimase vittima di un incidente aereo in Brasile, a bordo di un ultraleggero in prossimità della sua fattoria a circa 280 km da San Paolo: riportò ferite lievi.

La sua carriera è stata costellata, anche e purtroppo, da incidenti in pista che lo indussero a riflettere sul suo ruolo. Decise di abbandonare le corse solo nel 1996, dopo l’ultimo grave sinistro in pista che mise a repentaglio la sua vita. Dopo questa esperienza, ha chiuso temporaneamente con le corse tornando in pista solo in occasioni speciali, come nel Grand Prix Masters.

Di origini italiane, dopo il secondo matrimonio con Teresa ha fissato la sua base in Italia e ha tentato, anche, la carriera politica candidandosi al Senato, senza essere eletto. ha appoggiato Bolsonaro apertamente, alle ultime elezioni brasiliane nel 2022.

In una speciale classifica compare dopo A.J. Foyt, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Rick Mears, in qualità di pilota più titolato nei massimi campionati a ruote scoperte insieme a Juan Manuel Fangio e Mario Andretti.

