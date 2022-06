Emilia-Romagna Tennis Cup, malore in campo per Caruso

13-06-2022 20:42

Brutto spavento per Salvatore Caruso.

L’esperto tennista siciliano è stato infatti vittima di un attacco di panico nel match di primo turno dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, Challenger su terra battuta in corso a Montechiarugolo, presso Parma.

Caruso, numero 205 del ranking ATP, impegnato nel derby contro Alessandro Giannessi, che si trovava in vantaggio per 6-3, 3-1, si è accasciato improvvisamente al suolo durante il 5° game del secondo set.

Il giudice di sedia ha immediatamente fermato il gioco, Caruso ha accusato problemi respiratori a causa del caldo, ma l’allarme è fortunatamente rientrato in fretta.

Caruso si è rimesso in piedi dopo i primi soccorsi, ma è stato ovviamente costretto al ritiro per recarsi negli spogliatoi dove, dopo qualche altro minuto trascorso a far passare la tachicardia, l’atleta di Avola, che ha vissuto i migliori momenti della carriera tra 2019 e 2020 raggiungendo il terzo turno al Roland Garros e agli US Open,Cha si è completamente ristabilito.