Emilio Butragueño non teme l'Atalanta

Dopo aver tremato e temuto una clamorosa eliminazione alla fase a gironi, il Real Madrid è tornato a respirare.

La qualificazione agli ottavi da prima del girone e il successo sull’Atletico Madrid nel derby di campionato hanno rilanciato le quotazioni della squadra di Zinedine Zidane e dello stesso allenatore francese.

In Coppa i Blancos se la vedranno con l’Atalanta, un avversario che non toglie il sonno agli spagnoli, almeno stando alle dichiarazioni del responsabile delle relazioni istituzionali del club Emilio Butragueño, che ha commentato il sorteggio ad ‘As’: “La cosa più importante è arrivare bene a quelle partite – ha detto ‘El Buitre’ – Se sarà così e se avremo tutti a disposizione possiamo competere con chiunque e vincere. Dobbiamo ottenere un grande risultato all’andata e chiudere i conti a Madrid. È consigliabile non pensare solo al ritorno”.

OMNISPORT | 14-12-2020 17:05