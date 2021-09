Empoli, Andreazzoli: "Giochiamo contro una squadra più forte"

Domani alle 12:30 andrà in scena Empoli-Sampdoria, partita valida per la 4° giornata della Serie A TIM. Andreazzoli, tecnico dei toscani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, analizzando per prima cosa la scorsa partita:

“Non abbiamo fatto drammi, è un incidente di percorso in cui abbiamo avuto le idee un po’ offuscate. Abbiamo cercato di far diventare un’esperienza quella partita, così abbiamo lavorato sulle situazioni più negative per vedere se c’erano motivi antecedenti alla gara, anche fisici. Qualcosa ipotizza, di qualcosa hai certezza, cercando di ripresentarci vogliosi nella gara di domani. Contro il Venezia purtroppo non abbiamo giocato come avevamo deciso. La Sampdoria ha le sue peculiarità, devo dire che ne ho viste parecchie, tra tutte le squadre viste è una di quelle che offre maggiori spunti di attenzione per le difficoltà che crea e per i giocatori che ha. Giochiamo contro una squadra che è più forte di noi e dobbiamo mettere qualcosa in più perché probabilmente non basta”.

Poi un punto anche sul Turnover:

“Quello sarà da valutare, qualcosa faremo, speriamo di non dover essere obbligati a farlo. Bandinelli? Ha fatto tutti gli accertamenti del caso, per fortuna non ci sono rotture. Per noi è un calciatore importante, ieri si è allenato a parte, oggi con la squadra e quindi lo reputo a disposizione. Tonelli? Purtroppo non è a disposizione. Attacco? Abbiamo cinque attaccanti, compresi Di Francesco ed Ekong. Sono delle risorse importanti, li vedo molto disponibili sia in campo che nello spogliatoio. Parisi non è ancora al 100% ma è già proponibile per una frazione di gara. Le sue qualità sono importanti, ha avuto un infortunio serio e crediamo che ne sia uscito, è solo questione di tempi e opportunità”.

OMNISPORT | 18-09-2021 13:15