Empoli, Baldanzi: "A Udine punto importante. Caputo può darci una grossa mano"

05-01-2023 11:27

A margine di Udinese-Empoli 1-1, il giovane trequartista dei toscani Tommaso Baldanzi, autore del momentaneo vantaggio (su assist di Francesco Caputo) del team di Paolo Zanetti, ha analizzato il match della Dacia Arena.

Ai canali ufficiali del club, Baldanzi ha spiegato: “Certamente quello conquistato è un punto importante perché venivamo da uno stop lungo e non era facile ricominciare col giusto piglio come abbiamo fatto. Siamo partiti molto bene, potevamo chiudere la partita in alcuni situazioni, ma veniamo via con un punto importante da un campo difficile. Il mio è stato un bel gol, sono contento e ringrazio Caputo che mi ha dato una grandissima palla: è un giocatore esperto che può darci una grossa mano da qui a fine stagione”.