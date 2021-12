Empoli, Corsi non vuole disfare la rosa attuale

06-12-2021 15:01

Rafforzarsi il giusto ma, soprattutto, non cedere le pedine chiave del sistema di Andreazzoli.

È questo lo spirito con cui l’Empoli e il presidente Corsi affronteranno l’imminente sessione di calciomercato, momento della stagione che, come spesso accaduto in passato, può essere croce e delizia per le squadre che puntano alla salvezza.

“Noi siamo concentrati sullo Scudetto della salvezza, quindi il nostro obiettivo è quello di tenere i calciatori e migliorare la rosa, non cederli” ha dichiarato il numero uno dei toscani a 1 Football Club.

“Parisi a gennaio al Napoli? Fabiano, quest’anno, ha giocato ancora poco, ma quando è sceso in campo ha inciso molto, come contro il Torino. Il mio obiettivo è quello di tenere la rosa intatta, poi vedremo”.

OMNISPORT