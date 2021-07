Empoli, Corsi riabbraccia Andreazzoli: "Ha una marcia in più"

Giorno di presentazione in casa Empoli, dove ha preso il via l’Andreazzoli-bis.

Il tecnico toscano è stato scelto dal presidente Fabrizio Corsi per la successione di Alessio Dionisi, approdato al Sassuolo.

Per l’ex collaboratore tecnico di Luciano Spalletti alla Roma è la terza esperienza sulla panchina azzurra, dopo la promozione in A a suon di record del 2017 e la retrocessione della stagione successiva, con esonero e successivo richiamo.

Lo stesso Corsi ha presenziato alla conferenza di presentazione del nuovo-vecchio allenatore, riaccogliendolo con entusiasmo:

“Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’Empoli, con l’ennesima promozione e il successo della Primavera. La cosa che più mi preoccupa è lo stato di ebbrezza che stiamo respirando. C’è il timore che ci porti fuori strada, ma abbiamo Aurelio che è una persona di grande equilibrio. Reputo questo cambiamento come una grossa opportunità, è il meglio che ci potesse capitare”.

“Aurelio ha una marcia in più nel contribuire al completamento tecnico-tattico dei calciatori – ha proseguito Corsi – Quando è nata l’idea del ritorno? Abbiamo voluto fin da subito Andreazzoli, dopo quanto accaduto con Dionisi. Abbiamo 4-5 ragazzi che possono giocare ad alti livelli e altri in ascesa”.

Queste invece le prime parole di Andreazzoli: “Mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto soddisfatto di questa soluzione. Quella retrocessione ci ha lasciato qualcosa di incompiuto e questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Il mio dovere e del mio staff sarà quello di valorizzare il settore giovanile del club e di appoggiarci a un organico che ha svolto un grande campionato in Serie B”.

