27-12-2022 21:53

Intervenuto ai microfoni di Antenna 50, il patron dell’Empoli Corsi ha mandato un messaggio a tutte le pretendenti sul futuro di Guglielmo Vicario, portiere azzurro tra le rivelazioni del campionato.

Queste le parole di Corsi: “Vicario via a gennaio? No, non conviene a nessuno. Guglielmo è un ragazzo serio ed equilibrato. Quando entra in campo per un allenamento sembra che entri in campo per un allenamento”.