Empoli-Juventus, Nicchi spiega tutto

Gli interventi del Var da inizio stagione è in netto calo rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso campionato

Una tendenza già anticipata dal Mondiale di Russia, ma che poco ha a che fare con un episodio come quello del rigore concesso alla Juventus a Empoli per il contatto tra Dybala e Bennacer, che rientra nella discrezionalità dell’arbitro, non opinabile.

A precisarlo è stato il presidente dell’Aia Marcello Nicchi, in un intervento a 'Radio Marte': "Gli arbitri provano ad essere uniformi, ma non bisogna dimenticare che siamo all'inizio del secondo anno di applicazione del Var e c'e' sempre qualcosa da migliorare. Questo strumento ha portato grande giustizia e affidabilita' nello svolgimento di una partita di calcio. Direi che siamo vicini alla perfezione".

"La discrezionalità fa parte del gioco – ha aggiunto Nicchi – Gli arbitri devono applicare al meglio il protocollo, poi bisogna anche avere comprensione perche' puo' capitare di sbagliare qualcosa".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 21:20